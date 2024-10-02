أتلتيكو مدريد في اختبار ناري أمام بنفيكا بدوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني ضيفًا ثقيلًا على بنفيكا البرتغالي اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً على ملعب "النور"، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا للموسم 2024-25.



بنفيكا ضد أتلتيكو مدريد

يدخل بنفيكا المباراة بعد فوزه خارج أرضه على سرفينا زفيزدا الصربي بنتيجة 2-1 في الجولة الأولى، مما أضاف له 3 نقاط في البطولة. في المقابل، اقتنص أتلتيكو مدريد فوزًا صعبًا بنفس النتيجة 2-1 على حساب لايبزيج الألماني في ملعب "ميتروبوليتانو".



تاريخ مواجهات الفريقين

تاريخيًا، التقى بنفيكا وأتلتيكو مدريد في مباراتين سابقتين بدوري الأبطال، حيث انتهت كل مباراة بفوز أحد الفريقين بنتيجة 2-1.



حالة الفريقين والمعنويات

يعيش أتلتيكو مدريد حالة فنية ومعنوية جيدة، خاصة بعد تعادله القاتل 1-1 أمام ريال مدريد في الديربي في الدوري الإسباني. يأمل المدرب دييجو سيميوني في تحقيق النقاط الثلاث الأولى خارج الأرض لضمان تواجده ضمن الفرق المرشحة للتأهل إلى الدور التالي.



نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

تم تغيير نظام دوري أبطال أوروبا هذا الموسم ليضم 36 فريقًا، مقسمين إلى 4 تصنيفات، حيث سيلعب كل فريقين من كل تصنيف بنظام الذهاب والإياب. يتأهل أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن مباشرة إلى الدور الثاني، بينما يخوض أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا لتحديد الفرق المتأهلة.



الجوائز المالية للبطولة



ارتفعت المكافآت المالية لدوري أبطال أوروبا لتصل إلى حوالي 2.5 مليار يورو. يُمكن للمتوج باللقب أن يحصل على أكثر من 86 مليون يورو كجائزة مالية، بالإضافة إلى 700 ألف يورو عن كل نقطة تُحقق في مرحلة الدوري، إلى جانب الإيرادات من حقوق البث التلفزيوني.