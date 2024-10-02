أبرزها ليفربول ضد بولونيا وريال مدريد وليل الفرنسي.. مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق اليوم الأربعاء 2 اكتوبر 2024، العديد من المواجهات القوية المرتقبة ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتى يأتى على رأسها مباراة ليفربول وبولونيا، ريال مدريد وليل، بايرن ميونخ وأستون فيلا، إلى جانب يوفنتوس ولايبزيج.



مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

جيرونا X فينورد - الساعة 7:45 مساء - قناة بي إن سبورت 2 HD

شاختار دونيتسك X أتالانتا - الساعة 7:45 مساء - قناة بي إن سبورت 3 HD

شتورم جراتس X كلوب بروج - الساعة 10 مساءً

لايبزيج X يوفنتوس - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورت 4 HD

أستون فيلا X بايرن ميونيخ - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورت 3 HD

دينامو زغرب X موناكو - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورت 8 HD

ليفربول X بولونيا - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورت 2 HD

ليل X ريال مدريد - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورت 1HD

بنفيكا X أتليتكو مدريد - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورت 5 HD

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد



وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.

ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.