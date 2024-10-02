الامارات | الهوتي: «سويم فور لايف» أول بطولة سباحة مجتمعية منتظمة في الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات المائية، حميد الهوتي، أن دوري سويم فور لايف، هو أول بطولة سباحة في الإمارات مجتمعية تقام بشكل منتظم، تهدف إلى دعم قطاع الألعاب المائية من أكاديميات وفرق وأندية بفرص متساوية، وذلك من أجل تشجيع المجتمع على ممارسة السباحة التي لا تقتصر على الأندية والأكاديميات فقط، بل كل أفراد المجتمع، للحفاظ على الصحة وممارسة الرياضة.

وأقيم دوري سويم فور لايف في مدينة محمد بن زايد، وشهد مشاركة 540 سباحاً وسباحة من مختلف الفئات، كما شهدت البطولة مشاركة فئة الماسترز، وشهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً.

وقال حميد الهوتي، لـ«الإمارات اليوم»: «خلال هذه النسخة في بداية الموسم الجديد استقبلت اللجنة المنظمة طلبات مشاركة من 3 فرق خارجية، وهو دليل على قوة البطولة، والرغبة في الاشتراك في البطولات التي تقام في الإمارات».

وأشار إلى أن النادي يعمل حالياً للإعداد للنسخة الأخيرة لبطولة هذا العام، المقرر أن تكون النسخة الدولية الثانية لدوري أبوظبي سويم فور لايف، خلال الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر 2024، مشيراً إلى أن اللجنة المنظمة تتطلع إلى مشاركة 1000 سباح وسباحة في برنامج حافل من المسابقات على مدار 3 أيام بأبوظبي.