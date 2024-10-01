اخبار الرياضه

يد الزمالك يتحرك إلى صالة العاصمة الإدارية لمواجهة كاليفورنيا فى تحديد مراكز كأس العالم

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن يد الزمالك يتحرك إلى صالة العاصمة الإدارية لمواجهة كاليفورنيا فى تحديد مراكز كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الثلاثاء، 01 أكتوبر 2024 12:59 م

تحرك  فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك  إلى صالة العاصمة الإدارية الجديدة إستعدادا لمواجهة نظيره كاليفورينا الأمريكى فى الثانية ظهر اليوم الثلاثاء، فى إطار تحديد المراكز من الخامس إلى التاسع ببطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" والتى تستضيفها مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة وتختتم الخميس.

ويخوض فريق يد الزمالك مباراة ثانية الخميس المقبل، فى إطار ختام تحديد المراكز أمام تاوباتي البرازيلي.

نجوم يد الزمالك
نجوم يد الزمالك

 

فريق يد الزمالك 1
فريق يد الزمالك 1

 

فلفل و الأحمر
فلفل و الأحمر

ونجح الزمالك فى الفوز بأول مبارياته بالبطولة على تاوباتى البرازيلى بنتيجة 30-25  قبل الخسارة من فيزبريم المجرى 34- 27 أمس الأول الأحد.

فيما تأهل الأهلى كأفضل مركز ثانى بمجموعته بالرغم من خسارته أمام 31- 23 فى ثان مواجهات الدور الأول بعدما نجح فى الفوز على جامعة سيدنى الإسترالى فى أول مواجهاته بالبطولة بنتيجة 49-15.

وتشهد البطولة حضور جماهيرى عن طريق شركة تذكرتى التى أعلنت فتح باب الحجز أمام الجمهور لمساندة الفرق.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا