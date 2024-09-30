شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينافس كاليفورنيا وتاوباتى فى ترتيب مراكز كأس العالم لأندية اليد والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك مع كاليفورينا الأمريكى فى الثانية ظهر غد، الثلاثاء، فى إطار أولى مواجهات تحديد المراكز من الخامس إلى التاسع ببطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" والتى تستضيفها مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة وتختتم الخميس.

بينما يلتقى الزمالك مع نظيره تاوباتى البرازيلى فى ثانى مواجهات تحديد المراكز الخميس المقبل.

ونجح الزمالك فى الفوز بأولى مبارياته بالبطولة على تاوباتى البرازيلى بنتيجة 30-25 قبل الخسارة من فيزبريم المجرى 34- 27 الأحد.

فيما تأهل الأهلى كأفضل ثانٍ بمجموعته، بالرغم من خسارته أمام برشلونة 31- 23 فى ثانى مواجهات الدور الأول بعدما نجح فى الفوز على جامعة سيدنى الإسترالى فى أول مواجهاته بالبطولة بنتيجة 49-15.

وتشهد البطولة حضورا جماهيريا عن طريق شركة تذكرتى التى أعلنت فتح باب الحجز أمام الجمهور لمساندة الفرق.