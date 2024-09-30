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"بهدف قاتل".. أتليتكو مدريد يتعادل مع ريال مدريد في الدوري الإسباني

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محمد اسماعيل - القاهرة - حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله ديربي مدريد، الذي جمع بين فريقي وأتليتكو مدريد، في إطار الجولة الثامنة بالدوري الإسباني.

وأحرز هدف ريال مدريد في اللقاء اللاعب إيدير ميليتاو في الدقيقة 64 من عمر المباراة، قبل أن يتعادل أنخيل كوريا لفريق أتليتكو، في الدقيقة 6+90 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة رفع فريق ريال مدريد رصيده إلى النقطة رقم 17 في المركز الثاني بجدول ترتيب ، كما رفع أتلتيكو رصيده إلى النقطة رقم 15 في المركز الثالث بجدول الترتيب.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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