موعد مباراة الأهلي وبرشلونة في كأس العالم لكرة اليد

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، بقيادة المدير الفني ستيفان مادسن، مواجهة قوية، اليوم الأحد، أمام برشلونة الإسباني، في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات، ببطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليًا في العاصمة الإدارية الجديدة وتستمر حتى يوم 3 أكتوبر المقبل.



موعد مباراة الأهلي وبرشلونة:

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي وبرشلونة الإسباني على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، وتنطلق في الـ8 مساءً بتوقيت القاهرة.

ويسدل اليوم الأحد الستار على منافسات دور المجموعات من بطولة كأس العالم لأندية كرة اليد.

ومن المقرر أن تقام اليوم 3 مواجهات قوية في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية “مصر 2024”.

مباريات اليوم في كأس العالم لأندية كرة اليد:



تقام اليوم المواجهات التالية:

الخليج السعودي × ماجديبورج الألماني - 3 عصرًا | أون تايم سبورتس 1

الزمالك المصري × فيزبريم المجري - 5:30 مساءً | أون تايم سبورتس 1



الأهلي المصري × برشلونة الإسباني - 8 مساءً | أون تايم سبورتس 1

نتائج مواجهات كأس العالم لأندية كرة اليد:



جاءت نتائج مواجهات الجولتين الأولى والثانية كالتالي:

الجولة الأولى:

الخليج السعودي (48) - (25) كاليفورنيا إيجلز الأمريكي

الأهلي المصري (49) - (15) سيدني الأسترالي

الزمالك المصري (30) - (25) تاوباتي البرازيلي

الجولة الثانية:

فيزبريم المجري (43) - (17) تاوباتي البرازيلي

ماجديبورج الألماني (57) - (21) كاليفورنيا إيجلز الأمريكي

برشلونة الإسباني (53) - (23) سيدني الأسترالي