صندوق الاستثمار السعودي يجهز عرضًا خرافيًا لضم صلاح

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت تقارير إنجليزية اليوم الأحد أن صندوق الاستثمار السعودي يجهز عرضاً خرافياً لإقناع محمد صلاح نجم فريق ليفربول بالانضمام للدوري السعودي في الصيف المقبل.

وقال موقع “ caught offside” أن صندوق الاستثمار يخطط لإقناع النجم المصري بالانضمام لأحد الأندية الكبرى في دوري روشن بالموسم المقبل، في صفقة انتقال حر.

ومن المنتظر أن يكون العرض عن طريق أحد الأندية التابعة للصندوق وهي الهلال والنصر وأهلي جدة واتحاد جدة والقادسية.

وتعد هذه المحاولة الثانية لضم صلاح إلى الدوري السعودي المدجج بالنجوم حيث سبق وأن تلقى قائد منتخب مصر عرضاً بقيمة 150 مليون جنيه استرليني من اتحاد جدة في الصيف قبل الماضي إلا أن إدارة ليفربول والمدرب يورجن كلوب رفضوا التفريط في صلاح.

ويبدو مستقبل محمد صلاح مع ليفربول غامضاً حتى الآن حيث يخوض الموسم الأخير في عقده مع النادي.