الامارات | مباريات اليـوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الإنجليزي
إبسويتش - أستون فيلا 17:00
مانشستر يونايتد - توتنهام 19:30
روما - فينيزيا 17:00
إمبولي - فيورنتينا 20:00
نابولي - مونزا 22:45
سلتا فيغو - جيرونا 16:00
بلباو - اشبيلية 18:15
بيتيس - اسبانيول 20:30
أتلتيكو - ريال مدريد 23:00
الدوري السعودي
الشباب - الرائد 22:00
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