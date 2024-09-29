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الامارات | مباريات اليـوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

إبسويتش - أستون فيلا 17:00

مانشستر يونايتد - توتنهام 19:30

روما - فينيزيا 17:00

إمبولي - فيورنتينا 20:00

نابولي - مونزا 22:45

سلتا فيغو - جيرونا 16:00

بلباو - اشبيلية 18:15

بيتيس - اسبانيول 20:30

أتلتيكو - 23:00

الدوري السعودي

الشباب - الرائد 22:00

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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