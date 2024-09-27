الارشيف / اخبار الرياضه

شاهد ملعب المملكة قبل انطلاق مباراة الأهلي والزمالك (صور وفيديو)

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تتجه أنظار كل محبي وعشاق كرة القدم، في تمام الساعة التاسعة مساءً، إلى المملكة العربية لمشاهدة مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة، بين النادي الأهلي ونادي الزمالك، في نهائي كأس السوبر الأفريقي اليوم، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على ملعب "المملكة أرينا" بالسعودية.

ويكتسي ملعب المملكة أرينا، بأعلام القطبين الأهلي والزمالك، استعداداً لإستضافة نهائي كأس السوبر الأفريقي.

واحتشد الكثير من جماهير النادي الأهلي، أمام بوابات ملعب المملكة أرينا، لمتابعة مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا