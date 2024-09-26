الامارات | بالعربي ولوكاس.. الشارقة يستغل خطأين لمحمد أحمد وينهي صمود حارس البطائح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق الشارقة فوزاً مستحقاً على البطائح بهدفين دون رد اليوم الخميس، على استاد خالد بن محمد، في الإمارة الباسمة، ليحتفظ "الملك" بالعلامة الكاملة في صدارة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

بعد شوط أول سلبي، تمكن كايو لوكس من وضع الشارقة في المقدمة بعد أن سجل الهدف الأول من علامة الجزاء "65"، وبعدها بدقيقتين عزز التونسي محمد فراس بالعربي تقدم فريقه بالهدف الثاني من هجمة مرتدة سريعة.

وعانى "الملك" في الشوط الأول أمام حارس مرمى البطائح إبراهيم عيسى الذي لعب بديلاً للحارس الأساسي محمد درويش بعدما غاب عن اللقاء لوجود بنداً في عقد إعارته من الشارقة إلى البطائح يمنعه من خوض المباريات الرسمية التي تجمع الفريقين في المسابقات المحلية.

وكانت بداية تألق حارس البطائح مع الهجمة الأولى التي سنحت للاعب لوان بيريرا من انفراد بالمرمى وأبعد اللعبة على مرتين "5".

وتابع حارس البطائح تألقه بتصديه لتسديدة نيغاسميتش، والتي ضعها في مكان صعب ليتمكن إبراهيم عيسى من إبعاد الكرة ببراعة إلى ضربة ركنية "12".

وتواصلت الخطورة من جانب لاعبي الشارقة، ومن هجمة منظمة انتهت عند كايو لوكاس، وهو على بُعد خطوات من المرمى، ليُسدد كرة قوية كان لها حارس البطائح بالمرصاد "25".

وتصدى حارس البطائح لضربة رأس لعبها كايو لوكاس من كرة عرضية تلقاها من الجهة اليُمنى ولعبها في اتجاه المرمى دون أن تُصيب الهدف"41".

وأفسد قائد البطائح محمد أحمد، الشوط الثاني ما فعله زميله إبراهيم عيسى، فارتكب خطأ قاتلا داخل الصندوق، عندما منع بيده الكرة من أن تصل إلى كايو لوكاس، ليحتسبها حكم الساحة أحمد سالم خلفان، ضربة جزاء دون العودة لتقنية "الفار".

وبعدها بدقيقتين، مرر محمد أحمد بالخطأ إلى لوان بيريرا لتتحول اللعبة إلى هجمة مرتدة سريعة ليتمكن فراس بالعربي من إضافة الهدف الثاني، ما دفع مدرب الراقي، غوران توميتش، إلى استبدال اللاعب.