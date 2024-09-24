جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

تقام عدد من المباريات الهامة نستعرضها خلال السطور التالية:

الدوري الإسباني

08:00 ـ فالنسيا VS أوساسونا - القناة الناقلة: بي إن سبورت 2 HD

08:00 ـ إشبيلية VS بلد الوليد - القناة الناقلة: بي إن سبورت 3 HD

10:00 ـ ريال مدريد VS ألافيس - القناة الناقلة: بي إن سبورت 1 HD

كأس كاراباو

09:45 ـ تشيلسي VS بارو

09:45 ـ والسول VS ليستر سيتي

09:45 ـ مانشستر سيتي VS واتفورد

10:00 ـ ويكمب واندرز VS أستون فيلا - - القناة الناقلة: بي إن سبورت 5 HD

كأس خادم الحرمين الشريفين

06:35 ـ البكيرية VS الهلال - القناة الناقلة: ssc sports

09:00 ـ الاتحاد VS العين - القناة الناقلة: ssc sports

09:00 ـ الخلود VS الشباب - القناة الناقلة:1 ssc sports

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