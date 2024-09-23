شكرا لقرائتكم خبر عن فريق يد الزمالك يدخل معسكر "السوبر جلوب" الخميس بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

يدخل فريق كرة اليد بنادى الزمالك معسكرا مغلقا بدءا من الخميس المقبل فى العاصمة الإدارية الجديدة، استعدادا لانطلاق بطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب"، المحدد انطلاقها الجمعة فى مصر بمشاركة أندية أوروبا.

ويخوض فريق الزمالك ثانى مواجهاته بدورى المحترفين غدا أمام دلفى بعد الفوز فى أول مشواره على المعادى الجمعة الماضية.

وأسفرت قرعة كأس العالم لكرة اليد للأندية، التى شارك فى سحبها أحمد الأحمر نجم الزمالك وإبراهيم المصرى نجم الأهلى أغسطس الماضى، عن وقوع الزمالك فى المجموعة الأولى، بينما اختار الأهلى التواجد فى المجموعة الثانية باعتباره مستضيف البطولة، وجاءت نتيجة القرعة كالتالى..

المجموعة الأولى: الزمالك، فيزبريم المجري، تاوباتي البرازيلي

المجموعة الثانية: الأهلى، جامعة سيدني الأستراي، برشلونة الإسبانى

المجموعة الثالثة: الخليج السعودي، ماجديبورج الألماني، كاليفورنيا إيجلز الأمريكي.

من ناحية أخرى، حددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، 17 نوفمبر المقبل موعداً لإقامة مباراة قمة دورى المحترفين الأولى فى هذا الموسم بالدور الأول والذى انطلق أمس والتى كان محددا لها 27 سبتمبر الجارى بالجولة الثالثة.

وتم تأجيل لقاء القمة ليقام 17 نوفمبر فى ظل ارتباط كلا الفريقين بخوض منافسات كأس العالم للأندية "سوبر جلوب"، المقرر انطلاقه 27 من نفس الشهر الجارى بالعاصمة الإدارية الجديدة.