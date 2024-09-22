بطولة السعودية: "الزعيم" يُشهر أسلحته الفتاكة وبلان يقّر بصعوبة منافسته

الرياص - اسماء السيد - الرياض : فك الهلال حامل اللقب ارتباطه مع الاتحاد، مُحكما بشكل مبكر قبضته وحيدا على صدارة الدوري السعودي لكرة القدم، فيما استعاد النصر بقيادة مدربه الجديد الإيطالي ستيفان بيولي توازنه بانتصار صريح "جمّد" من خلاله انطلاقة الاتفاق القوية.

بقوله إن الهلال "أفضل من الجميع حاليا"، عكَسَ المدرب الفرنسي للاتحاد لوران بلان أجواء الشارع الكروي الذي يرى أن "الزعيم" ماض في المحافظة على لقبه، فيما ذهب بعض المحللين، مثل الكاتب السعودي محمد الشيخ إلى القول إن "المنافسة... انتهت".

في جولة "نحلم ونحقق"، احتفالا باليوم الوطني، وبحضور جماهيري ناهز الـ16 ألف متفرج اكتظوا في مدرجات استاد الأمير فيصل بن فهد، شَهَرَ "الزعيم" أسلحته الفنية الفتاكة مجددا، فأمطر مرمى "العميد" بثلاثية مبكرة، أحكم من خلالها سيطرته المطلقة التي تُرجِمت بتألق هدافه الصربي ألكسندر ميتروفيتش الذي وقع على ثنائيته الرابعة توالياً.

ومنذ بداية الموسم، واصل "ميترو الهلال" (8 أهداف) بلورة رغبته الواضحة في اقتناص لقب الهداف في أكثر الدوريات العربية إنفاقا في التاريخ، أمام نجوم من طينة البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف النسخة الماضية الذي اكتفى بثلاثة أهداف حتى الآن، والفرنسي كريم بنزيمة (5 أهداف).

علاوة على تصدره الهدافين، يمتلك ميتروفيتش الرقم الأعلى في تسجيل الأهداف الرأسية في الدوري منذ بداية الموسم الماضي برصيد 12 هدفا، وهو ضعف ما سجله أقرب منافسيه رونالدو بـ 6 أهداف، فضلا عن تمكنه شخصيا من تسجيل 6 أهداف في خمس مباريات أمام الاتحاد.

ووفقا لصحيفة الشرق الأوسط، كرّس "الزعيم" عقدته لغريمه في الكلاسيكو، مع مضي 1260 يوما على آخر فوز اتحادي على الهلال والذي تحقق في الجولة 25 من منافسات موسم 2020 2021، وانتهى وقتذاك بفوز العميد بثنائية نظيفة.

بدوره، رأى المدرب البرتغالي جورجي جيزوس الذي حقق فوزه العاشر تواليا في تاريخ مواجهاته مع الاتحاد، أن فريقه حسم المباراة من الشوط الأول "لعبنا بنسق عالي جداً وسجلنا ثلاثة أهداف بجودة عالية".

أضاف البرتغالي البالغ 70 عاماً "الاستمرارية صعبة على أي فريق بالعالم، ولكن لدينا الروح والعمل الجماعي والتكتيكي للإستمرار".

وفي ما يشبه الاعتراف المبكر بسطوة الهلال، أقر بلان (58 عاماً) بتفوق "الزعيم"، قائلاً "الهلال أفضل من الجميع، وليس من الاتحاد فقط. كل الفرق السعودية خسرت أمامه".

تابع مدرب منتخب فرنسا وفريق باريس سان جرمان سابقاً "بالطبع أريد الفوز على الهلال، وأي مدرب يستطيع قول ذلك، لكن داخل الملعب وأمام ما يمتلك من عناصر، يظل تحقيق ذلك صعبا للغاية".

بداية ناجحة لـ"بيولي النصر"

في الدمام، لم يتوان رونالدو ورفاقه عن منح المدرب الجديد ستيفانو بيولي بداية موفقة، عبر قيادة "العالمي" إلى فوز ثمين بثلاثية نظيفة "فرملت" انطلاقة مضيفه الإتفاق القوية في الدوري، مجمداً رصيد "فارس الدهناء" عند 9 نقاط.

بعد المباراة، صدّق بيولي (58 عاماً) على الفوز الكبير، بتأكيده أنه سيسعى لأن تظهر بصماته مبكرا مع "العالمي"، قائلاً "هناك فرصة كبيرة للتطور، خصوصا للاعبين الصغار".

وبموازاة تأكيد سالم النجدي (مسجل الهدف الثاني) أن مدرب ميلان الإيطالي سابقا منح النصر دفعا معنويا وتأثيرا نفسيا إيجابيا، قال المدافع الإسباني أيميريك لابورت إن "النصر لم يصل بعد المكانة التي يستحقها في الدوري".

واصل المدافع الفائز بلقب "يورو 2024": "أتمنى أن نقدم للجماهير أكثر من الموسم الماضي، وأن نطور مستوانا، وأن نصل إلى حيث نستحق".

بدوره، وفي تصريح لافت، قال المدرب الإنكليزي للاتفاق ستيفين جيرارد إنه كان يتمنى مواجهة النصر قبل وصول بيولي الذي خلف البرتغالي لويس كاسترو المُقال.

طالب القائد التاريخي السابق لفريق ليفربول الإنكليزي المراقبين بالواقعية في مقاربة طرفي اللقاء، "لا يمكن مقارنة الاتفاق بالنصر حالياً، نحن نعمل على التعاقد مع لاعبين من الهلال والنصر لتعزيز فريقنا".

واستحوذ التعاقد مع بيولي على اهتمام الصحافة العالمية، إذ كشفت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن عقد مدرب النصر الجديد يمتد لثلاث سنوات مقابل 10 ملايين يورو للموسم، إضافة إلى المكافآت.

وفي ليلة سطع فيها نجمه الإنكليزي إيفان توني في جدة، حقق الأهلي فوزا بشق الأنفس على ضمك بتسجيله هدفين متأخرين في الوقت بدل الضائع، رفع بهما غلته إلى رباعية مقابل هدفين للفريق الذي ينتمي إلى محافظة خميس مشيط في الجنوب الغربي من السعودية.

وعزا مدرب "الراقي" الألماني ماتياس ياسله الفوز إلى "الروح القتالية للاعبين التي كانت مفتاح الانتصار إلى جانب دعم الجماهير".

"هدفنا الدوريات الخمسة الكبرى"

بالتزامن مع الجولة الرابعة، قال عمر مغربل، الرئيس التنفيذي لرابطة دوري المحترفين، لصحيفة "ماركا" الإسبانية إن "الدوري السعودي اقترب من قائمة الدوريات العشرة الأوائل على مستوى العالم"، كاشفا عن الطموح بأن يكون ضمن الدوريات الخمسة الأفضل.

وأفاد مغربل الذي شغل المنصب مطلع العام الجاري، بأن "الأمر الجديد هو أننا نجلب نجوما من الشباب يفضلون التطور في الملاعب السعودية".

وعن تأثير وجود رونالدو، وصف مغربل أفضل لاعب في العالم خمس مرات أنه أحد العظماء في تاريخ كرة القدم و"كان لوصوله تأثير هائل داخل وخارج الملعب، ما أدى إلى جذب مزيد من اللاعبين".

المولد في "عناية" الرياض

بعد عملية إجلاء طبية من مدينة دبي الإماراتية إلى الرياض، استقرّ فهد المولد، نجم الشباب والمنتخب السعودي، في مدينة الملك عبد العزيز الطبية بالشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني.