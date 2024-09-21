ماريسكا يعلن تشكيل تشيلسي أمام وست هام في الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن إنزو ماريسكا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي التشكيل الأساسي لمواجهة وست هام يونايتد، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

إقرأ أيضاً…

ويلعب تشيلسي المباراة بالتشكيل الأتي

حراسة المرمي: روبيرتو سانشيز.

خط الدفاع: توسين أدارابيويو – ويسلي فوفانا – ليفي كولويل – مارك كوكوريا.

خط الوسط: مويسيس كايسيدو – إنزو فيرنانديز – كول بالمر.

خط الهجوم: نوني مادويكي – نيكولاس جاكسون – جادون سانشو.

ويحتل تشيلسي المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط، بينما يحتل وست هام المركز الـ 14 برصيد 4 نقاط.