محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام بورنموث بالبريميرليج

ياسر رشاد - القاهرة - ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول مواجهة قوية أمام بورنموث، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2024/2025.



ويبحث ليفربول عن تحقيق الفوز أمام بورنموث، بعد الهزيمة من نوتينجهام فورست بهدف، في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

ويبحث المظرب آرني سلوت، المدير الفني لليفربول، عن الانتصار خلال مواجهة اليوم أمام بورنموث، خاصة وأن جماهير الريدز ترغب في المنافسة على لقب البريميرليج لهذا الموسم.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام بورنموث بالدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أندي روبرستون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتيه - ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر- ريان جرافنبرخ - دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح - ديوجو جوتا - لويس دياز



موعد مباراة ليفربول وبورنموث والقنوات الناقلة

ومن المقرر انطلاق مباراة ليفربول أمام بورنموث في تمام الخامسة من مساء اليوم السبت، في المباراة التي يشهدها ملعب أنفيلد معقل الريدز.

فيما ستُنقل مباراة ليفربول وبورنموث عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية في المنطقة العربية والشرق الأوسط، والتي حصلت على حقوق بث المسابقة منذ عدة سنوات.