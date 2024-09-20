محمد شريف يكشف موقف طريف جمع بينه وبين رونالدو في الدوري السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشف لاعب المنتخب المصري ونادي الخلود السعودي محمد شريف، عن موقف طريف جمع بينه وبين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر السعودي، في إحدى المباريات التي جمعت بين الفريقين، بالدوري السعودي للمحترفين.

وقال شريف في تصريحات، عبر القناة الرسمية للدوري السعودي على "يوتيوب"، عن كواليس حديثه مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في إحدى المباريات: "كان النصر سجل هدفاً في مرمانا، وكنت أرى أن الهدف تسللاً".

وأضاف: "ذهبت بعد ذلك إلى حكم اللقاء، وأخبرته أن الهدف تسلل".

واختتم شريف تصريحاته: "خلال حديثي مع الحكم، شاهدني رونالدو وقرأ اسمي من على قميصي، وقال لي (لا يا شريف مش تسلل)".

وكان محمد شريف انتقل إلى نادي الخليج السعودي، في أغسطس 2023 قادماً من النادي الأهلي.

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