شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. حسام حسن يقود الفراعنة للتتويج بالبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

نجح منتخب مصر في التتويج بطلا للبطولة العربية التى استضافاتها المملكة السعودية العربية، بعد الفوز فى النهائى على السعودية بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى مثل هذا اليوم 18 سبتمبر 1992.

سجل أهداف المنتخب المصرى بقيادة محمود الجوهري بالترتيب سامى الشيشينى، وأحمد الكأس، وحسام حسن بضربة خلفية مزدوجة.

بدأ الفراعنة مشوارهم في البطولة بالتعادل مع الأردن بهدف أيمن منصور، والفوز على الكويت بهدف أيمن منصور أيضا، ثم تخطى سوريا فى قبل النهائى بضربات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل بهدف أيمن منصور.

وشهدت البطولة ظهور لاعبى المنتخب الأولمبى لأول مرة أمثال نادر السيد، على ماهر، تامر عبدالحميد، سامى الشيشينى، ياسر ريان، خالد الغندور، وغيرهم ومعهم أيمن منصور.