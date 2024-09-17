هالاند يبحث عن تحطيم رقم رونالدو القياسي أمام إنتر ميلان

ياسر رشاد - القاهرة - يبحث النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، عن تحطيم رقم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو في دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان.



ومن المقرر مواجهة مانشستر سيتي أمام إنتر ميلان، غدًا الأربعاء، في المباراة التي يتوقعها الكثيرون أن تتسم بالقوة والندية، وذلك في إطار منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا، موسم 2024/25.

ويواصل هالاند تقديم مستويات مميزة مع السيتي، حيث نجح في تسجيل 9 أهداف مع الفريق في البريميرليج لهذا الموسم.

وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن هالاند يرغب في تحطيم أحد أرقام الدون رونالدو أمام إنتر ميلان، وذلك حال نجح في التسجيل.

واستطاع رونالدو الوصول للهدف رقم 100 خلال 105 مباريات فقط مع ريال مدريد الإسباني.

وحال نجح هالاند في تسجيل هدفًا في مباراة الغد ضد إنتر ميلان، فهذا يعني وصوله إلى هدفه رقم 100 في 104 مباريات فقط، متفوقًا على رونالدو.

بينما في حالة فشله، وسجل خلال المباراة التي تليها وهي مانشستر سيتي وآرسنال يوم الأحد المقبل في الدوري الإنجليزي، فأنه سيعادل رقم رونالدو المذكور.