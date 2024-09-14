الامارات | الدحيل يحتفظ بالعلامة الكاملة والأهلي في المطاردة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل الدحيل صدارة الدوري القطري لكرة القدم بالعلامة الكاملة، بعدما حقق السبت فوزه الرابع تواليا على حساب الوكرة 2-0 في الجولة الرابعة التي شهدت مواصلة الأهلي المطاردة بتجاوزه قطر 1-0.

ويدين الدحيل بفوزه الى نجمه أدميلسون جونيور الملتحق بصفوف المنتخب القطري أخيرا، الذي سجل الهدفين (13 و27)، ليقود فريقه للانتصار رغم النقص بطرد زميله الفرنسي إبراهميا ديالو لنيله إنذارين (48).

ورفع فريق المدرب الفرنسي كريستوف غالتييه رصيده الى 12 نقطة محتفظا بريادة الترتيب، فيما مني الوكرة بالخسارة الأولى ليتراجع الى المركز السابع برصيد 5 نقاط.

وسجل النجم البرازيلي الأصل العائد من إصابة طويلة، الهدف الأول بطريقة رائعة بعد تسديدة بعيدة متقنة سكنت الشباك (13) قبل أن يعود ليسجل الهدف الثاني بطريقة ذكية بعدما خدع الحارس ووضع الكرة من فوقه (27).

وفي المباراة الثانية، واصل الأهلي الانطلاقة المثالية للنسخة الحالية، محققا فوزه الثالث مقابل تعادل وحيد وذلك على حساب قطر 1-0. وسجل الألماني يوليان دراكسلر هدف الفوز والمباراة الوحيد (69).

ورفع "العميد" رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني، فيما تلقى قطر الهزيمة الثالثة ليتوقف رصيده عند 3 نقاط متراجعا للمركز قبل الأخير.

وفي مباراة ثالثة، فرط العربي بفوز كان في المتناول امام الخور وسقط في فخ التعادل في الرمق الأخير 1-1.

وواصل "فريق الشعب" انطلاقته المخيبة بعدما عجز عن تحقيق فوزه الأول، ليكتفي بثلاث تعادلات وخسارة مذلة أمام السد 5-0، جامعا ثلاث نقاط وضعته في المركز العاشر ومتأخرا بفارق الأهداف عن الخور صاحب الرصيد نفسه.

وظل العربي متقدما بهدف سجله مهاجمه أحمد علاء (33)، فيما خطف الخور هدف التعادل في الرمق الأخير عبر عبد العزيز هزاع (90+4).

وكان فريق المدرب يونس علي قد أهدر ركلة جزاء نفذها لاعبه الإسباني رودري سانشيس وصدها حارس الخور أحمد بشير في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول (45+8).

ولم يستفد العربي من النقص العددي في صفوف الخور الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه خالد رضوان بالبطاقة الحمراء المباشرة بعد عرقلته لأحمد علاء المنفرد بالمرمى (41).