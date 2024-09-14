دوري إنجليزي وزمالك.. جدول مباريات مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تقام العديد من المباريات المهمة والقوية في مختلف البطولات المحلية والقارية عبر العالم اليوم السبت الموافق 14 سبتمبر.

ويلاقي الزمالك نظيره الشرطة الكيني في الدور التمهيدي الثاني من الكونفدرالية، بينما تبدأ الجولة الرابع من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباريات الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد ضد ساوثهامبتون - 2.5 عصرا - beIN SPORTS 2

فولهام ضد وست هام - 5 مساء - beIN SPORTS XTRA 1

ليستر ضد كريستال - 5 مساء - beIN SPORTS XTRA 2

برايتون ضد إيبسويتش - 5 مساء - beIN SPORTS 6

ليفربول ضد نوتنجهام - 5 مساء - beIN SPORTS 1

مانشستر سيتي ضد برينتفورد - 5 مساء - beIN SPORTS 2

أستون فيلا ضد إيفرتون - 7.5 مساء - beIN SPORTS 1

تشيلسي ضد بورنموث - 10 مساء - beIN SPORTS 2

مباريات الكونفدرالية الأفريقية

الزمالك ضد الشرطة - 3 مساء - abu dhabi sports

اوتوهو ضد بلاك بولز - 4 مساء - لا يوجد في جدول البث

لوندا سول ضد سيخوخون - 4 مساء - لا يوجد في جدول البث

نهضة بركان ضد دادجي - 6 مساء - لا يوجد في جدول البث

الملعب التونسي ضد اتحاد العاصمة - 9 مساء - لا يوجد في جدول البث

مباريات دوري أبطال أفريقيا

مازيمبي ضد الأسهم الحمراء - 4 مساء - لا يوجد في جدول البث

المريخ ضد الجيش الملكي - 4 مساء - لا يوجد في جدول البث

أورلاندو ضد جوانينج - 5 مساء - لا يوجد في جدول البث

بترو أتليتيكو ضد مانييما - 5 مساء - لا يوجد في جدول البث

بيراميدز ضد الجيش الرواندي - 7 مساء - ontime sports 1

شباب بلوزداد ضد اتحاد دوانس - 7 مساء - لا يوجد في جدول البث

صن داونز ضد مبابان - 9 مساء - لا يوجد في جدول البث

مباريات الدوري الألماني

لايبزيج ضد يونيون - 4.5 مساء - قنوات أجنبية

هوفنهايم ضد ليفركوزن - 4.5 مساء - قنوات أجنبية

فرانكفورت ضد فولفسبورج - 4.5 مساء - قنوات أجنبية

شتوتجارت ضد مونشنجلادباخ - 4.5 مساء - قنوات أجنبية

بايرن ميونخ ضد هولشتاين - 7.30 مساء -قنوات أجنبية

مباريات الدوري الإسباني

ريال مايوركا ضد فياريال - 3 عصرا - beIN SPORTS 3

إسبانيول ضد ألافيس - 5.15 مساء - beIN SPORTS 3

إشبيلية ضد خيتافي - 7.30 مساء - beIN SPORTS 3

ريال مدريد ضد سوسيداد - 10 مساء - beIN SPORTS 1

كومو ضد بولونيا - 4 عصرا - ssc

يوفنتوس ضد إمبولي - 7 مساء - ssc

ميلان ضد فينيزيا - 9.45 مساء - ssc

الدوري السعودي

الفتح ضد الاتفاق - 6.20 مساء - ssc

الفيحاء ضد الرائد - 6.45 مساء - ssc

الهلال ضد الرياض - 9 مساء - ssc

الدوري الفرنسي

مارسيليا ضد نيس - 6 مساء - beIN SPORTS 4

موناكو ضد أوسير - 8 مساء - beIN SPORTS 6

باريس ضد بريست - 10 مساء - beIN SPORTS 4