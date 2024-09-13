قائمة الزمالك الأفريقية قبل مباراة الاهلي في السوبر الأفريقي.. موقف الصفقات الجديدة

أعلن نادي الزمالك قائمة الفريق الأفريقية، وذلك قبل مباراة السوبر الأفريقي ضد غريمه التقليدي الاهلي والمقرر لها يوم 27 سبتمبر الجاري.

وسيلاقي فريق الزمالك غريمه التقليدي الاهلي يوم 27 سبتمبر الجاري، في مباراة نهائي السوبر الأفريقي، بالمملكة العربية السعودية، على ملعب المملكة أرينا بالرياض.

وأكد الموقع الرسمي لنادي الزمالك ضم 4 لاعبين جدد إلى القائمة الإفريقية، قبل غلق باب القيد بنهاية اليوم الموافق 12 سبتمبر.

وكان الأبيض قد أرسل في الأول من الشهر الجاري للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، قائمة لاعبيه المشاركة في المنافسات القارية (الكونفدرالية والسوبر الإفريقي).

قائمة الزمالك الأفريقية

وقام الزمالك بقيد 35 لاعبًا في قائمته الأفريقية بينهم الصفقات الجديدة وهم ” الفلسطيني عمر فرج ومحمد حمدي والبولندي كونراد ميشالاك والسنغالي سيدي ندياي”.

حراسة المرمى: محمد صبحي – محمد عواد – محمود الشناوي – عمر عبد العزيز.

خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – أحمد محمود – محمود حمدي “الونش” – مصطفى الزناري – حسام عبد المجيد – أحمد مجدي – أحمد فتوح – حسن أبو المعاطي – محمود بنتايك -محمد حمدي.

الوسط: نبيل عماد دونجا – زياد كمال – محمد شحاتة – محمد السيد – أحمد حمدي – سيد عبد الله “نيمار” – محمد عاطف – أحمد عبد الرحيم “إيشو” -عبد الله السعيد – ناصر ماهر – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – أحمد مصطفى “زيزو” – مصطفى شلبي – كونراد ميشالاك.

الهجوم: سيف الجزيري – حسام أشرف – ناصر منسي – سامسون أكينيولا – عمر فرج – سيدي ندياي.