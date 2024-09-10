شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أسابيع تفصل على معلول عن تدريبات الأهلي الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

أكد الجهاز الطبي للأهلي جاهزية النجم التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد 8 أسابيع، حيث يخوض اللاعب حالياً المرحلة الأخيرة من التأهيل للتعافي من جراحة وتر أكيلس التي أجراها نهاية مايو الماضي.

وقام مسئولو الأهلي برفع اسم علي معلول من قائمة الفريق الأفريقية التي تم إرسالها للإتحاد الأفريقي 31 أغسطس الماضي بسبب الإصابة.

من ناحية أخرى، حصل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على ملخص لخمس مباريات خاضها فريق جورماهيا الكيني مؤخراً فى أكثر من بطولة قارية ومحلية لدراسته قبل مواجهة الفريقين المقرر لها 15 سبتمبر الجاري بكينيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي يحمل الأهلي لقبها. وينوي كولر استكشاف المنافس الكيني جيداً قبل مواجهة الفريقين في ضربة بداية المارد الأحمر للبطولة القارية القوية.

فيما بدأ مسئولو الأهلي مخاطبة الجهات المعنية لحضور الجماهير مباراة جورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها باستاد القاهرة من أجل الحصول على موافقة المسئولين لحضور أكبر عدد ممكن من جماهير القلعة الحمراء.