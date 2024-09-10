شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يستقبل البعثة البارالمبية فى مطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور أشرف صبحي وزيرالشباب والرياضة البعثة المصرية البارالمبية، فى مطار القاهرة، قادمة من فرنسا بعد المشاركة فى دورة الالعاب البارالمبية التى أقيمت بباريس، فى الفترة من 28 أغسطس حتى 8 سبتمبر الجارى.

وتواجدت أعداد كبيرة من الجماهير المصرية وفرقة مزمار بلدي لاستقبال أبطال دورة الألعاب البارالمبية.

وتعود البعثة متوجة بسبع ميداليات متنوعة، مقسمة إلى 2 ذهب، 2 فضية، بالإضافة إلى 3 برونزيات، حقق الذهبيات الثنائى رحاب أحمد ومحمد المنياوى لاعبا رفع الأثقال، وتوح بالفضيات فاطمة محروس ومحمد صبحى، بالإضافة إلى البرونزيات الثلاث التى تحققت عن طريق نادية فكرى وصفاء حسن لاعبتا الأثقال، وكذلك منتخب الطائرة جلوس.

ومن المقرر أن ينتظر الأبطال فى المطار أتوبيس مكشوف يطوف شوارع القاهرة فى جولة.