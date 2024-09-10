شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظر غلق ملف الصفقات للتفاوض مع زيزو على تجديد تعاقده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر مسئولو نادي الزمالك غلق ملف الانتقالات الصيفية الجارية والعمل على تدعيم صفوف الفريق بصفقات مميزة، قبل فتح ملف تجديد تعاقد أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الكروي الأول، حيث يصب المجلس تركيزه في تدعيم الفريق بصفقات سوبر تتمكن من استعادة الانتصارات للقلعة البيضاء في المرحلة المقبلة.

وشهدت الأيام الماضية غلق ملف رحيل زيزو عن صفوف فريق الزمالك، بعدما أعلن اللاعب والنادى غلق ملف الرحيل في ظل تلقيه عروضًا للرحيل وكان أبرزها نادى نيوم السعودى والعربى القطرى، إلا أن رغبة اللاعب والزمالك حسمت بقاءه.

ومن المنتظر أن يكون التفاوض مع زيزو حول تجديد تعاقده عقب الانتهاء من مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلى، والمحدد لها في السعودية يوم 27 من الشهر الجاري، بعدها سيبدأ المجلس في المفاوضات مع اللاعب لتجديد تعاقده، خاصة وأن زيزو من الأعمدة الأساسية بالفريق ولا يمكن الاستغناء عن خدماته.