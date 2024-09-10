7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 9 - 9 - 2024، العديد من الأحداث والأخبار المهمة على رأسها تكليف طارق قنديل برئاسة بعثة الأهلى فى كينيا، كما أعلن الزمالك عن التعاقد مع محمد حمدى.

منتخب مصر يؤدى مرانه الوحيد والأخير استعدادا لمباراة بوتسوانا غدا.. صور

منتخب مصر يعترض رسمياً على تأجيل مباراته مع بوتسوانا غداً للتاسعة مساءً

كشف مسئولو منتخب مصر، أنه تمت مخاطبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" برفض الموعد الجديد لمباراة بوتسوانا فى التاسعة مساء غد، الثلاثاء، والالتزام بإقامة المباراة في موعدها لارتباط المحترفين واللاعبين المشاركة أنديتهم في دوري الأبطال والكونفدرالية بمواعيد سفر ومباريات رسمية.

قررت الاتحاد البوتسواني لكرة القدم، بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي، إلغاء المؤتمر الصحفي الذى يسبق مباراة مصر وبوتسوانا في الجولة الثانية من تصفيات أمم أفريقيا، بسبب تعثر وصول منتخب البلد المضيف من موريتانيا لظروف الطيران.

يجرى حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، تعديلات طفيفة على التشكيل الذى سيخوض به مباراة الغد أمام بوتسوانا، خاصة فى ظل الإصابات والغيابات، بعد استبعاد عمر مرموش ومصطفى محمد للإصابة، بجانب أحمد حجازى لظروف خاصة.