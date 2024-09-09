الامارات | "الملك" وهوبس اللبناني إلى نهائي "دولية الشارقة" لكرة السلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل فريق الشارقة وهوبس اللبناني إلى المباراة النهائية لبطولة "الشارقة الدولية" لكرة السلة التي يسدل الستار عن نسختها الخامسة يوم غدٍ الثلاثاء، عقب تخطيهما اليوم بنجاح الدور نصف النهائي، بفوز "الملك" على جاره البطائح بنتيجة (70-59)، وهوبس على دحلة العراقي بواقع (74-70).

وفرط البطائح بفرصة أنهاء الربع الأول متفوقاً بواقع (17-15)، بعدما نجح الشارقة في استعادة اتزانه وحسم المباراة لصالحه بنيل لاعبيه الأفضلية بنتائج الربعين الثاني والثالث ومن ثم الربع الرابع بنتيجة (18-15 و20-14 و17-13).

بدوره احتاج هوبس اللبناني إلى لضمان انتصاره إلى نيل لاعبيه الأفضلية بنتائج الربعين الأول والثاني ومن ثم الربع الثالث بواقع (21-20 و23-14 و17-14)، فيما لم يشفع للاعبي دجلة العراقي نيل الأفضلية بنتيجة الربع الرابع (22-13).