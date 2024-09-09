جورجينيو يقترب من جالطة سراي التركي

ياسر رشاد - القاهرة - يقترب لاعب الوسط الإيطالي جورجينيو من التوقيع لنادي جالطة سراي التركي في ظل بقاء سوق الانتقالات التركي مفتوحا.

ويأتي محاولة جالطة سراي للتعاقد مع جورجينيو كخيار بديل بعد فشل التعاقد على البرازيلي كاسيميرو الذي فضل البقاء في إنجلترا مع مانشستر يونايتد.

ويظل جالطة سراي حريصًا على إضافة لاعب وسط يتمتع بخبرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وقد وضع أنظاره الآن على جورجينيو.

يلعب جورجينيو حاليًا دورًا محدودًا في آرسنال، وقد يؤدي وصول ميكيل ميرينو مؤخرًا إلى تقليص وقت لعبه بشكل أكبر.

ويبدو أن جالطة سراي مستعد لمنحه المزيد من وقت اللعب بشكل منتظم، وهو ما قد يغري الإيطالي إذا أراد اللعب بشكل ثابت.

ورغم عمقه في خط الوسط، فإن آرسنال حريص على الاحتفاظ بجورجينيو وقد يرفض أي عروض خاصة، خاصة أنه لا يستطيع التعاقد مع بديل.

ومع ذلك، أفادت صحيفة "ذا صن" أن جالطة سراي سيسعى للتعاقد معه، مما يجعل جورجينيو هدفهم الأساسي.