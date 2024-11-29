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الامارات | موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي

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محمد أبوإسماعيل – دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ومانشستر سيتي في قمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشهد الدوري الإنجليزي هذا الأسبوع مباراة هامة تجمع ليفربول متصدر الترتيب، مع مانشستر سيتي الوصيف وحامل اللقب في آخر اربعة مواسم، في فرصة مهمة لفريق ليفربول كي يخطو خطوة كبيرة نحو لقبه الثاني في آخر 35 عاما ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقام المباراة التي تجمع الفريقان في معقل ليفربول «انفيلد» يوم الأحد ضمن المرحلة الثالثة عشرة، عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات، ويدخل الـ«ريدز» المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز اللافت على ضيفه الإسباني 2-0 ليتصدر ترتيب بالعلامة الكاملة، كما يتصدر الدوري الإنجليزي بفارق ثماني نقاط بعد مرور 12 مرحلة فقط.

في المقابل، يواجه مانشستر سيتي وضعا صعبا، إذ لم يحقق اي فوز في ست مباريات، ومن الواضح أنّ بطل إنجلترا يعاني من «هشاشة» بدنية وذهنية، وذلك بحسب مدربه الإسباني بيب غوارديولا الذي يواجه أسوأ سلسلة في مسيرته على الإطلاق.

وأخفق سيتي في الفوز على ليفربول في أنفيلد، منذ عام 2003، إذ يعود آخر فوز له هناك بحضور جماهيري إلى العام 2003 (فاز عليه عام 2021 خلال جائحة من دون حضور الجمهور).

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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