الامارات | تعادل مخيّب للسعودية أمام ضيفتها إندونيسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعثّر المنتخب السعودي واكتفى بالتعادل مع ضيفه الإندونيسي 1-1 في جدة، في منافسات الجولة الأولى ضمن المجموعة الثالثة في الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026 في كرة القدم.

وتقدمت إندونيسيا عبر راغنار أوراتمانغوين (19)، قبل أن يُعادل مصعب الجوير (45+3)، فيما أهدر سالم الدوسري ركلة جزاء (79).

واحتل المنتخب السعودي المركز الرابع برصيد نقطة واحدة في المجموعة التي تصدرتها اليابان بعد فوزها 7-0 على الصين، والبحرين بالمركز الثاني برصيد 3 نقاط بفوزه خارج ملعبه على أستراليا 1-0.

وسيلعب الأخضر مباراته المقبلة أمام الصين الثلاثاء، فيما تستضيف إندونسيا نظيرتها أستراليا.

تقدم أوراتمانغوين بالهدف الأول حين استغل خطأ في التمركز بين مدافعي الأخضر وسدد كرة ارتطمت بأحد المدافعين وخادعت الحارس محمد العويس (19).

واعتمد المنتخب الإندونيسي بعد الهدف على الهجمات المرتدة وسط اندفاع اللاعبين السعوديين من أجل التعويض وإحراز التعادل. ونجح الجوير في تسجيل التعادل بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء، ارتطمت بمدافع إندونيسيا لتغيّر مسارها وتدخل المرمى (45+3).

وأحبط المدافع علي البليهي فرصة محققة لإندونيسيا، بعد أن انطلق مهاجم الخصم نحو المرمى، ليتدخل البليهي ويُبعد الكرة (64).

واستغل سعود عبد الحميد عرضية رائعة أرسلها سلطان الغنام ولعب الكرة برأسه، لترتطم بالقائم الأيسر (76).

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء بعد عرقلة حارس إندونيسيا مارتن باس لفراس البريكان داخل منطقة الجزاء، لكن الحارس صحّح الخطأ بتصديه لركلة الدوسري (79).

وأطلق محمد كنو تسديدة أرضية زاحفة من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس وارتدت منه فسددها الغنام إلى خارج المرمى (88).

وأهدر البريكان انفراد بعد أن مرر له الكرة سعود عبد الحميد فسددها وتصدى لها باس ببراعة (90+3).