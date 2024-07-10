13 لاعبا من نجوم روشن يغادرون يورو 2024

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سلطت بطولة أمم أوروبا «يورو 2024» الضوء على قيمة دوري روشن خلال الوقت الحالي، وتؤكد أن البطولة السعودية لم تعد مكانا لاعتزال نجوم كرة القدم.

وانطلقت بطولة يورو 2024 في ألمانيا يوم 14 يونيو الجاري، وشهدت حضور 14 لاعبا من مسابقة دوري روشن السعودي، على رأسهم نجم وقائد نادي النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو.

لابورت مستمر

وصمد لاعب النصر والمنتخب الإسباني إيمريك لابورت في الوصول إلى المباراة النهائية في انتظار الفائز من مواجهة هولندا وإنجلترا والتي أقيمت في وقت لاحق أمس.

وغادر لابورت مانشستر سيتي قبل عام، وانتقل إلى «فارس نجد» مقابل 27 مليون يورو.

ولم تتوقف رحلة لابورت مع المنتخب الإسباني بعد الذهاب إلى دوري روشن السعودي، ويحظى بثقة المدرب لويس دي لا فوينتي الذي يعتمد عليه بصورة أساسية كقلب دفاع بجوار روبين لو نورماند.

في حين ودع نجم الاتحاد كانتي البطولة الأوروبية بعد خسارة فرنسا أمام إسبانيا في الدور نصف النهائي أمس الأول.

نجوم عالميون

وعلى مدار أكثر من عام، تم تعزيز المنافسة في البطولة السعودية بطموح كبير، عن طريق التعاقد مع مجموعة من النجوم الذين ربما لم يكونوا ليغادروا أوروبا خلال أفضل أوقات مسيرتهم الكروية.

وشهدت المسابقة السعودية صعودا ملحوظا بعد استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، وهو ما أسفر عن التعاقد مع نجوم عالميين، بداية من رونالدو مطلع العام الماضي 2023، وبعد حضور «صاروخ ماديرا»، واصلت الأندية السعودية الكبرى تعاقداتها مع مجموعة من أبرز نجوم كرة القدم حول العالم.

وتقدم دوري روشن السعودي بعدد اللاعبين المشاركين في اليورو على الدوري البرتغالي الذي يوجد منه 12 لاعبا، والدوري البلجيكي الذي يمثله 11 لاعبا، والدوري الأسكتلندي الذي يوجد منه 8 لاعبين.

الأوراق الرابحة

وكان رونالدو صاحب الـ39 عاما من أهم الأوراق الرابحة في تشكيلة المنتخب البرتغالي، تحت قيادة المدرب روبرتو مارتينيز، وقد غادر النجم البرتغالي من الدور ربع النهائي بعد الخسارة من فرنسا بركلات الترجيح.

في حين خرج لاعب النصر الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، مع منتخب بلاده من دور المجموعات، بعد أن حافظ على مكانته الأساسية في تشكيلة المنتخب الكرواتي، منذ حضوره إلى «العالمي» خلال الميركاتو الصيفي 2023.

وبالانتقال إلى الغريم التقليدي للنصر، نجد أن الهلال مثله أيضا 3 لاعبين في يورو 2024، أبرزهم الهداف التاريخي للمنتخب الصربي، ألكسندر ميتروفيتش، إلى جانب مواطنه لاعب الوسط سيرغي سافيتش، كذلك نجم الوسط البرتغالي، روبن نيفيز.

موسمهم الأول

وحقق الثلاثي المذكور إنجازا رائعا في موسمهم الأول مع «أزرق العاصمة»، بعد التتويج بالثلاثية المحلية، والظفر بألقاب دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي.

أما باقي أسماء نجوم دوري روشن في يورو 2024، فقد جاءت على النحو التالي: «البلجيكي يانيك كاراسكو (الشباب)، الفرنسي نغولو كانتي (الاتحاد)، الهولندي جورجينو فينالدوم والأسكتلندي جاك هندري (الاتفاق)، الجورجي سولومون كفيركفيليا والروماني أندريه بوركا (الأخدود)، التركي ميريح ديميرال (الأهلي)، والروماني نيكولاس ستانسيو (ضمك)».

13 لاعبا من دوري روشن غادروا مع منتخباتهم البطولة:

-البرتغالي رونالدو (النصر).

-البلجيكي يانيك كاراسكو (الشباب).

- الفرنسي نغولو كانتي (الاتحاد).

- الهولندي جورجينو فينالدوم الاتفاق.

-الأسكتلندي جاك هندري (الاتفاق).

- الجورجي سولومون كفيركفيليا (الأخدود).

-الروماني أندريه بوركا (الأخدود).

- التركي ميريح ديميرال (الأهلي).

-الروماني نيكولاس ستانسيو (ضمك).

- الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش (النصر).

- الصربي ألكسندر ميتروفيتش (الهلال).

- الصربي سيرغي سافيتش (الهلال).

-البرتغالي روبن نيفيز (الهلال).