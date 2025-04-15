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وعي الفكر ندوة بالجامعة الاسلامية

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وعي الفكر ندوة بالجامعة الاسلامية

نظمت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ندوةً بعنوان "وعي الفكر"، بحضور رئيس الجامعة الدكتور صالح بن علي العقلا، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الثقافات والشعوب الثالث عشر الذي تنظمه الجامعة سنويًا حيث تهدف الندوة إلى ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، وتعزيز الوعي الفكري في المجتمع، بما يسهم في تحقيق الخير للناس في أمور دينهم ودنياهم، وفق منهج مستمد من القرآن الكريم والسنة.

وتناولت الندوة عددًا من المحاور المهمة من أبرزها أهمية الوعي الفكري، والعلاقة بين الوعي الفكري والوسطية، ومخاطر الانحرافات الفكرية وسبل الوقاية منها.

وشهدت الندوة حضور عددٍ من المسؤولين والعمداء، ومنسوبي وطلاب الجامعة، وشارك المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة العقيد تركي بن مقبل الحربي، والمتحدث الرسمي للمباحث العامة المقدم الدكتور مهند بن سعود الطيار، وعضوا هيئة التدريس بالجامعة الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي، والدكتور محمد بن بخيت الحجيلي، وأدار الندوة مشرف وحدة التوعية الفكرية بالجامعة الإسلامية الدكتور ماهر بن عبدالرحيم خوجة، وذلك في إطار مساهمة الجامعة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، خاصة في محوري تعزيز القيم وبناء مجتمع حيوي آمن وواعٍ.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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