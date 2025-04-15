وعي الفكر ندوة بالجامعة الاسلامية

وتناولت الندوة عددًا من المحاور المهمة من أبرزها أهمية الوعي الفكري، والعلاقة بين الوعي الفكري والوسطية، ومخاطر الانحرافات الفكرية وسبل الوقاية منها.
وشهدت الندوة حضور عددٍ من المسؤولين والعمداء، ومنسوبي وطلاب الجامعة، وشارك المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة العقيد تركي بن مقبل الحربي، والمتحدث الرسمي للمباحث العامة المقدم الدكتور مهند بن سعود الطيار، وعضوا هيئة التدريس بالجامعة الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي، والدكتور محمد بن بخيت الحجيلي، وأدار الندوة مشرف وحدة التوعية الفكرية بالجامعة الإسلامية الدكتور ماهر بن عبدالرحيم خوجة، وذلك في إطار مساهمة الجامعة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، خاصة في محوري تعزيز القيم وبناء مجتمع حيوي آمن وواعٍ.
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