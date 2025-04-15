46 ألف دعوى بالمظالم

وبيّن تقرير مركز دعم القرار أن عدد الدعاوى المقيدة لدى محاكم ديوان المظالم خلال الربع الأول بلغ 43.879 دعوى، بفارق يزيد على 2000 دعوى مقارنةً بالربع نفسه من العام الماضي، بينما بلغ عدد الجلسات القضائية الرقمية التي عُقدت خلال هذا الربع في جميع محاكم ديوان المظالم بمختلف مناطق المملكة، وعبر جميع مراحل التقاضي، 73.498 جلسةً، بما يزيد على ستة آلاف جلسة مقارنةً بعدد الجلسات في الربع نفسه من العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن نسبة الإنجاز بلغت 105% من إجمالي الدعاوى المقيدة خلال الفترة.
يأتي نشر هذه الإحصاءات لتعزيز مبدأ الشفافية الذي ينتهجه ديوان المظالم تجاه المستفيدين من خدمات القضاء الإداري، وأصحاب الاختصاص والمهتمين.
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