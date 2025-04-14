شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة تطوير محمية الإمام عبد العزيز تنظم زيارة ميدانية لخبراء منظمة شبكة مبتكري المدن والان نبدء بالتفاصيل

تطبيق عناصر البيئة بمشاريع المدن المستدامة

دعم الابتكار وتبادل المعرفة

الدمام - شريف احمد - نظّمت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية زيارةً ميدانيةً لمجموعة من خبراء المنظمة غير الربحية بشبكة مبتكري المدن، لروضة خريم الواقعة في نطاق محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية؛ بغرض استكشاف المفاهيم البيئية من قلب الطبيعة وعكسها على مشاريع التطوير الحضري.وركزتْ الزيارة على استلهام عناصر البيئة الطبيعية لتطبيقها في مشاريع المدن المستدامة والحيوية، واطّلع الخبراء على أنواع الأشجار والشجيرات المحلية التي تنمو بكثرة في المحمية، مثل: الطلح النجدي، والطلح السيّال، والسدر، والأرطى، والثمام، والسمر، والعرفج، والشفلح، واستعرض الفريق العلمي بالهيئة صفات هذه النباتات والأشجار، وقدرتها على تحمّل الجفاف وآلية تكاثرها، إضافة إلى استخدامها في المشاريع الحضرية للحدّ من استهلاك المياه.ويأتي تنظيم هذه الزيارة ضمن جهود هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية؛ لدعم الابتكار وتبادل المعرفة، وتعزيز التكامل بين الابتكار الحضري والحفاظ على البيئة الطبيعية، وتعدُّ هذه الخطوة جزءًا من سعي الهيئة لتوفير بيئة ملهمة تسهم في تطوير مفاهيم المدن المستدامة، وتدعم التوجه نحو بناء مجتمع علمي متميز يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.