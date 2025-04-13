شكرا لمتابعة خبر عن إطلاق خدمة تصريح اللوحات الإعلانية المؤقتة عبر تطبيق بلدي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أطلقت أمانة تبوك خدمة تصريح اللوحات الإعلانية المؤقتة عبر تطبيق بلدي؛ بهدف رفع معيار الامتثال للمظاهر البصرية في المدن والمناطق، وتنسيق إعلانات التخفيضات للمنشآت التجارية بالتعاون مع وزارة التجارة.

وتتيح هذه الخدمة لأصحاب المنشآت التجارية، الحصول على تصريح لتركيب اللوحات الإعلانية المؤقتة للإعلان عن التخفيضات الموسمية، أو إضافة منتجات جديدة وخدمات محددة للمحلات التجارية، شريطة التزامهم بالاشتراطات والضوابط ومن بينها: أن تكون مدة التصريح 90 يومًا فقط، وضرورة ترتيب وتوحيد مقاسات اللوحات في المبنى، وتنسيقها بشكل فني يتناسب مع اللوحات الأخرى، وأن تكون اللوحة مرتبطة بالمحل، وألا تكون مصدر إزعاج صوتي أو ضوئي، أو تحتوي على مضمون مخالف للتعاليم الدينية أو الذوق العام أو النظام.

ويمكن لأصحاب المنشآت التجارية الحصول على التصريح بخطوات سهلة عبر تطبيق “بلدي”، حيث يتاح لهم إدخال المعلومات المطلوبة مثل: تاريخ بداية التصريح، ومدة العرض، واختيار نوع اللوحة، ليتم إصدار تصريح اللوحة بعد استيفاء جميع المتطلبات، وسداد الرسوم المقررة.