السعودية | جامعة الأمير سطام تحقّق إنجازاً عالمياً في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2025

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_متايعات

حققت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز إنجازاً عالمياً جديداً يُضاف إلى رصيد المملكة من النجاحات في مجال الابتكار والبحث العلمي، وذلك خلال مشاركتها في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2025، أحد أبرز المعارض العالمية في مجال الاختراعات والابتكارات.

وحصدت الجامعة ميدالية ذهبية وميداليتين فضيتين عن ابتكارات نوعية قدّمها نخبة من باحثيها، في إنجاز يعكس تميز الكفاءات الوطنية ويعزز حضور المملكة في المحافل العلمية العالمية.

وتأتي هذه الجوائز تتويجاً لجهود الجامعة في دعم الابتكار والبحث العلمي، وتحفيز منسوبيها على الإبداع وتقديم حلول علمية لمشكلات واقعية.

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