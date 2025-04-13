طريف الأدنى في درجات الحرارة

سجّلت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، أمس، 5 درجات مئوية كأدنى درجة حرارة على مستوى مدن المملكة ومحافظاتها، وذلك بحسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.

من جهته، توقّع المركز هطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق: الجوف والحدود الشمالية والشرقية والرياض، بينما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من مناطق: تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة، وتشمل الأجزاء الساحلية منها، وتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق: نجران وجازان وعسير والباحة، بينما توالي درجات الحرارة انخفاضها على شمال المملكة.