طريف الأدنى في درجات الحرارة

من جهته، توقّع المركز هطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق: الجوف والحدود الشمالية والشرقية والرياض، بينما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من مناطق: تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة، وتشمل الأجزاء الساحلية منها، وتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق: نجران وجازان وعسير والباحة، بينما توالي درجات الحرارة انخفاضها على شمال المملكة.
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