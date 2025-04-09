شكرا لمتابعة خبر عن أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير عبدالله بن مساعد آل عبدالرحمن آل سعود والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على صاحب السمو الأمير عبدالله بن مساعد آل عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله-، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.

وأدى الصلاة مع سموه، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعود بن عبدالله بن سعود، وصاحب السمو الأمير خالد بن مساعد آل عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير فيصل بن مساعد آل عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن سعود الكبير، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مسشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، وصاحب السمو الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الأمير محمد بن مساعد آل عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير تركي بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، وصاحب السمو الأمير نواف بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير محمد بن سعد بن خالد بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير بندر بن سعد بن خالد بن محمد، وصاحب السمو الأمير سعد بن عبدالرحمن بن سعد، وأصحاب السمو أبناء الفقيد فيصل ونواف ومساعد.

كما أدى الصلاة مع سموه صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين نائب وزير الحرس الوطني المكلف، وصاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف، وعدد من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين، وجمع من المواطنين.