شكرا لمتابعة خبر عن وزير الداخلية يبحث مع نظيره العراقي التعاون الأمني بين البلدين.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استقبل وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في جدة اليوم، وزير الداخلية في العراق الفريق أول ركن عبدالأمير كامل الشمري.

وجرى خلال الاستقبال استعراض سبل تعزيز التعاون الأمني القائم بين وزارتي الداخلية في البلدين، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

يذكر أن الاستقبال حضره مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى، وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة.