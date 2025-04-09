شكرا لقرائتكم خبر عن يعود لـ 8 ملايين سنة.. اكتشاف أثري جديد لأطول سجل مناخي بالجزيرة العربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة التراث اكتشاف أثري جديد عبارة عن دراسة لأطول سجل مناخي في الجزيرة العربية يعتمد على الترسبات الكفيهة، إذ يعود إلى 8 ملايين سنة.

وأبرزت النتائج أهمية الجزيرة العربية كمنطقة تقاطع حيوية لانتشار الكائنات الحية وتنقلها بين القارات، عبر الجزيرة العربية، وتصل مساحة منطقة الدراسة لـ 10 كيلومترات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لهيئة التراث للكشف عن نتائج دراسة علمية حديثة تتعلق بتاريخ الجزيرة العربية الخضراء.