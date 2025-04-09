شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام 39 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة والان نبدء بالتفاصيل

المركز الوطني للأرصاد

طقس الأربعاء

.

.

الدمام - شريف احمد - سجلت الدمام 39 درجة مئوية حسب تقريرعن درجات الحرارة العظمى اليوم الأربعاء.وجاءت درجات الحرارة العظمى كالتالي:- الدمام 39 درجة مئوية.- مكة المكرمة 40 درجة مئوية.- المدينة المنورة 40 درجة مئوية.- الرياض 38 درجة مئوية.- جدة 36 درجة مئوية.- أبها 25 درجة مئوية.- تبوك 36 درجة مئوية.- بريدة 39 درجة مئوية.- حائل 35 درجة مئوية.- الباحة 25 درجة مئوية.- عرعر 37 درجة مئوية.- سكاكا 38 درجة مئوية.- جازان 34 درجة مئوية.- نجران 33 درجة مئوية.- الخرج 38 درجة مئوية.- المجمعة 37 درجة مئوية.- وادي الدواسر 38 درجة مئوية.- الدوادمي 36 درجة مئوية.- شرورة 37 درجة مئوية.يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية، في حين لا يستبعد هطول أمطار خفيفة على أجزاء من تلك المناطقكما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والرياض، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية