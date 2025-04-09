اخبار السعوديه

الدمام 39 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

  • الدمام 39 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة 1/3
  • الدمام 39 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة 2/3
  • الدمام 39 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام 39 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت الدمام 39 درجة مئوية حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة العظمى اليوم الأربعاء.
وجاءت درجات الحرارة العظمى كالتالي:
- الدمام 39 درجة مئوية.
- مكة المكرمة 40 درجة مئوية.
- المدينة المنورة 40 درجة مئوية.
- الرياض 38 درجة مئوية.
- جدة 36 درجة مئوية.
- أبها 25 درجة مئوية.
- تبوك 36 درجة مئوية.
- بريدة 39 درجة مئوية.
- حائل 35 درجة مئوية.
- الباحة 25 درجة مئوية.
بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة - واس

- عرعر 37 درجة مئوية.
- سكاكا 38 درجة مئوية.
- جازان 34 درجة مئوية.
- نجران 33 درجة مئوية.
- الخرج 38 درجة مئوية.
- المجمعة 37 درجة مئوية.
- وادي الدواسر 38 درجة مئوية.
- الدوادمي 36 درجة مئوية.
- شرورة 37 درجة مئوية.

طقس الأربعاء

يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية، في حين لا يستبعد هطول أمطار خفيفة على أجزاء من تلك المناطق.
كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والرياض، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا