شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد يتيح الحصول على تراخيص وتصاريح خدماته.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف متحدث “الأرصاد”، حسين القحطاني، عن بدء إستقبال طلبات الحصول على تراخيص وتصاريح خدمات المركز الوطنى للارصاد.

وقال القحطاني فى لقاء مع قناة الإخبارية: “اليوم بدأ المركز فى تلقى طلبات التقدم ل 5 خدمات كمرحلة أولى تشمل 5 خدمات من أصل 14 خدمة، والتصاريح ستتاح سواء للأفراد أو القطاع الخاص او المنشات مجانا لمدة عام”.

واضاف: ” اليوم أطلق المركز الحزمة الاولى باشتراطات واضحة، تشمل مهنة الراصد الجوي والراصد المتقدم وفنى الأرصاد وكذلك لتركيب المحطات الأرصادية، ووجدنا إقبال كبير”.

وتابع:”من تنطبق عليه هذه الإشتراطات المعنية بهذه التراخيص سيتم إجرائها وفقا لما هو معلن بموقع المركز الوطني للأرصاد، وسيحصل على التراخيص لمدة عام”.