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الأرصاد يتيح الحصول على تراخيص وتصاريح خدماته.. فيديو

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الأرصاد يتيح الحصول على تراخيص وتصاريح خدماته.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - كشف متحدث “الأرصاد”، حسين القحطاني، عن بدء إستقبال طلبات الحصول على تراخيص وتصاريح خدمات المركز الوطنى للارصاد.
وقال القحطاني فى لقاء مع قناة الإخبارية: “اليوم بدأ المركز فى تلقى طلبات التقدم  ل 5 خدمات كمرحلة أولى تشمل 5 خدمات من أصل 14 خدمة، والتصاريح ستتاح سواء للأفراد أو القطاع الخاص او المنشات مجانا لمدة عام”.

واضاف: ” اليوم أطلق المركز الحزمة الاولى باشتراطات واضحة، تشمل مهنة الراصد الجوي والراصد المتقدم وفنى الأرصاد وكذلك لتركيب المحطات الأرصادية، ووجدنا إقبال كبير”.

وتابع:”من تنطبق عليه هذه الإشتراطات المعنية بهذه التراخيص سيتم إجرائها وفقا لما هو معلن بموقع المركز الوطني للأرصاد، وسيحصل على التراخيص لمدة عام”.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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