وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة المهندس مازن جوهر, أن موسم ذروة العمرة الحالي شهد تنفيذا متقنا للخطط التشغيلية، أسهمت في سرعة إتمام إجراءات المعتمرين، وتقليص الفترة الزمنية لانتظارهم في منطقة الإجراءات، بما يتوافق مع النمو المتزايد لحركة المسافرين من ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك العمرة عبر صالات المطار.
وبيَّن أن مطار الملك عبدالعزيز نجح في استقبال وتوديع نحو 5.3 ملايين مسافر، من خلال 31.5 ألف رحلة جوية، فيما تم مناولة 6.4 ملايين حقيبة.
كانت هذه تفاصيل خبر خدمة أكثر من 5 ملايين مسافر عبر مطار جدة خلال موسم ذروة العمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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