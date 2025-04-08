خدمة أكثر من 5 ملايين مسافر عبر مطار جدة خلال موسم ذروة العمرة

أعلن مطار الملك عبدالعزيز الدولي عن تحقيق أرقام تشغيلية قياسية, حيث استقبل وودع نحو 5.3 ملايين مسافر خلال موسم ذروة العمرة خلال الفترة من 1 رمضان وحتى 7 شوال الجاري.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة المهندس مازن جوهر, أن موسم ذروة العمرة الحالي شهد تنفيذا متقنا للخطط التشغيلية، أسهمت في سرعة إتمام إجراءات المعتمرين، وتقليص الفترة الزمنية لانتظارهم في منطقة الإجراءات، بما يتوافق مع النمو المتزايد لحركة المسافرين من ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك العمرة عبر صالات المطار.

وبيَّن أن مطار الملك عبدالعزيز نجح في استقبال وتوديع نحو 5.3 ملايين مسافر، من خلال 31.5 ألف رحلة جوية، فيما تم مناولة 6.4 ملايين حقيبة.