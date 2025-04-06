6 أوقات زمنية لعودة المدارس

تفاوتت الأوقات الزمنية، للاصطفاف الصباحي، الأحد، لاستئناف الدراسة للفصل الدراسي الثالث 1446، بعد قضاء إجازة عيد الفطر، لطلاب وطالبات المدارس الحكومية والأهلية في مختلف الإدارات التعليمية بمناطق ومحافظات المملكة، وانحصرت في 6 أوقات زمنية متفاوتة بدءًا من الساعة الـ15: 6 صباحًَا حتى الـ30: 7 صباحًا.

إذ تبدأ إدارات تعليمية بالعمل بالتوقيت الصيفي اعتبارًا من اليوم الأحد، فيما تبدأ إدارات تعليمية أخرى التوقيت الصيفي في 22 شوال الحالي.

تسجيل إلكتروني

وتتيح وزارة التعليم، اليوم، تسجيل الطلبة المستجدين من خلال خدمة التسجيل الإلكتروني لطلبة الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 1447، وحتى الـ3 من مايو.

في حين اشترطت الوزارة أن يكون فحص اللياقة الطبي للطلاب والطالبات المستجدين، قبل التحاقهم بمرحلة الطفولة المبكرة والصف الأول الابتدائي، إلزاميًا لتسجيل جميع الطلبة المستجدين بمختلف المناطق والمحافظات، بهدف تعزيز صحة الطلبة وضمان بداية تعليمية آمنة، وذلك بعد تفعيل خدمة الفحص بالتعاون مع وزارة الصحة.

ويأتي فحص اللياقة الطبي كإجراء أساسي للتسجيل في المدارس للاطمئنان على صحة الطلبة، ورصد أي مشكلات صحية مبكرًا، مما يسهم في تحديد المسار التعليمي الأمثل لكل طالب وطالبة، سواء في التعليم العام أو التربية الخاصة.

فحوصات طبية

وأكدت وزارة التعليم أهمية تعاون أولياء الأمور مع المدارس والمراكز الصحية لإجراء الفحص الطبي لأبنائهم وبناتهم؛ مشددة على دوره الحيوي في توفير بيئة تعليمية سليمة.

وتسعى الوزارة من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز الوعي الصحي بين الأسر، ودعم الجهود المشتركة بين القطاعات لتحقيق رفاهية وسلامة المجتمع.

في المقابل يعد فحص اللياقة برنامج الفحوصات الطبية، لتحديد المسار التعليمي المناسب «تعليم عام- تربية خاصة» من خلال تقييم الحالة الصحية الإجمالية للطالب/ة، بالتقصي عن التاريخ المرضي للطالب والعائلة، والتأكد من استكمال التطعيمات الأساسية، وإجراء عدة فحوصات تشمل الفحص السريري، وقياس مؤشر كتلة الجسم، وفحص الأسنان، وفحص حدة النظر، وفحص كفاءة السمع.

ويهدف الفحص إلى تقييم الحالة الصحية الإجمالية للطلبة، وتحديد المسار التعليمي المناسب من خلال اكتشاف المشكلات الصحية، وتسهيل علاجها؛ مما يرفع من المستوى الصحي والاكتشاف المبكر لحالات الإعاقة السمعية، أو البصرية، أو العقلية أو البدنية، والتي يمكن أن تتعارض مع انتظام الطالب في التعليم العام والاكتشاف المبكر لحالات الأمراض المعدية، أو المزمنة وتقديم العلاج اللازم لها، كذلك التأكد من استكمال التطعيمات الأساسية وفق جدول التطعيمات الوطني، إضافة إلى إيجاد قاعدة بيانات من خلال نتائج الفحوصات الطبية، والتي تسهم في تخطيط السياسة الصحية المدرسية وتقديم التوعية الصحية، وتقديم التوجيهات اللازمة حيال الحالات المكتشفة.

أوقات زمنية بإدارات التعليم

- الاصطفاف الصباحي 6:15، الحصة الأولى 6:30، الإدارات، هي:

الرياض، الرس «بنات»، المذنب «بنات»، القصيم «بنات»، البكيرية «بنات».

- الاصطفاف الصباحي 6:30، الحصة الأولى 6:45، الإدارات، هي:

وادي الدواسر، الرس «بنين»، المجمعة، المذنب «بنين»، حائل «بنات»، الأفلاج، القصيم «بنين»، القويعية، الغاط، البكيرية «بنين»، الزلفي.

- الاصطفاف الصباحي 6:45، الحصة الأولى 7:00، الإدارات، هي:

مكة المكرمة، جازان، جدة، عفيف، القنفذة، شقراء، شرورة، حائل «بنين»، حوطة بني تميم والحريق، الجوف، الحدود الشمالية «بنات»، نجران، محايل عسير، رجال ألمع، بيشة، الطائف، حفر الباطن، المنطقة الشرقية، الأحساء «بنات».

- الاصطفاف الصباحي 7:00، الحصة الأولى 7:15، الإدارات، هي:

المخواة، تبوك، الحدود الشمالية «بنين»، الباحة، الأحساء «بنين».

- الاصطفاف الصباحي 7:15، الحصة الأولى 7:30، الإدارات، هي:

المدينة المنورة «بنات».

- الاصطفاف الصباحي 7:30، الحصة الأولى 7:45، الإدارات، هي:

المدينة المنورة «بنين».

مواعيد منتظرة

الأحد 8 شوال: تسجيل الطلبة المستجدين.

الإثنين 9 شوال: إعلان جالفرص للمعلمين والمعلمات.

الخميس 12 شوال: نتائج الترشيح للوظائف التعليمية

مكونات فحص اللياقة

- البيانات الشخصية للطالب.

- التقصي عن التاريخ المرضي للطالب وللعائلة.

- التأكد من استكمال التطعيمات.

- الفحص السريري.

- الوزن والطول «قياس مؤشر كتلة الجسم».

- كشف حدة النظر.

- فحص كفاءة السمع.

- فحص النطق.

- فحص الأسنان.