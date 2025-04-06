شكرا لقرائتكم خبر عن صور| عودة الطلاب لاستئناف الفصل الدراسي الثالث بعد إجازة 17 يومًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فيما عاد، اليوم «الأحد»، ما يقارب 6,5 مليون طالب وطالبة في مختلف المراحل التعليمية بمدارس البنين والبنات المنتشرة في جميع مناطق ومحافظات المملكة مع استئناف الفصل الدراسي الثالث بعد أن حظي الطلاب والطالبات بإجازة عيد الفطر المبارك التي استمرت لسبعة عشر يومًا، شددت وزارة التعليم على أهمية الانضباط المدرسي منذ اليوم الأول.

وأكدت الوزارة، على المدارس كافة، ضرورة حصر الغياب اليومي ورصده في نظام نور الإلكتروني، وإشعار أولياء الأمور بغياب الطلاب والطالبات عن طريق وسائل التواصل المختلفة، مع بيان أضرار الغياب عن الدراسة وتأثيره على مستوى التحصيل العلمي في نهاية الفصل. مشيرة إلى أهمية تعزيز الشراكة ما بين المدرسة والأسرة في هذا الجانب.





أخبار متعلقة



ومع عودة الطلاب والطالبات، شرعت إدارات التعليم في بعض المناطق بتطبيق مواعيد دوام جديدة تتناسب مع الظروف الحالية. فقد أعلنت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية عن تحديد مواعيد التوقيت الزمني ليبدأ الاصطفاف الصباحي في تمام الساعة السادسة وخمس وأربعين دقيقة صباحًا، على أن تنطلق الحصة الدراسية الأولى في تمام الساعة السابعة صباحًا في جميع مدارس التعليم العام بالمنطقة.

وفي العاصمة، أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض عن بدء تطبيق الدوام الصيفي اعتبارًا من يوم غدٍ في كافة مدارسها بجميع المراحل التعليمية. وبموجب هذا التوقيت، سيبدأ الاصطفاف الصباحي عند الساعة السادسة والربع صباحًا، فيما تبدأ الحصة الأولى في السادسة والنصف صباحًا.

وعلى نفس المنوال، بدأت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف بتطبيق الدوام الصيفي، حيث يبدأ الاصطفاف الصباحي في السادسة وخمس وأربعين دقيقة صباحًا، وتنطلق الحصة الأولى في السابعة صباحًا.

وفي سياق متصل، أوضحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة أن بداية الاصطفاف الصباحي في مدارس البنين ستكون عند السابعة والنصف صباحًا، على أن تبدأ الحصة الأولى في السابعة وخمس وأربعين دقيقة صباحًا. أما في مدارس البنات، فسيبدأ الاصطفاف عند السابعة والربع صباحًا، وتبدأ الحصة الأولى في السابعة والنصف صباحًا.

وأكدت الإدارة على ضرورة التقيد بالتوقيت الشتوي حاليًا لضبط مواعيد الحضور والانصراف، مشيرة إلى أن العمل بالتوقيت الصيفي سيبدأ اعتبارًا من الثاني والعشرين من شهر شوال للعام 1446 هـ .



ويتضمن التقويم الدراسي المعتمد للفترة المتبقية من العام الدراسي 1446 هـ عدة محطات، أبرزها إجازة نهاية أسبوع مطولة يومي الأحد والاثنين الموافقين للسادس والسابع من ذي القعدة 1446 هـ . تليها إجازة عيد الأضحى المبارك التي تبدأ بنهاية دوام يوم الخميس الثاني من ذي الحجة 1446 هـ ، على أن تُستأنف الدراسة بعد الإجازة يوم الأحد التاسع عشر من ذي الحجة 1446 هـ . ومن المقرر أن تبدأ إجازة نهاية العام الدراسي بنهاية دوام يوم الخميس الأول من محرم 1447 هـ ، ليبدأ العام الدراسي الجديد 1447-1448 هـ يوم الأحد الأول من ربيع الأول 1447 هـ .

وفيما يتعلق بالعام الدراسي الجديد 1447 هـ، كشفت وزارة التعليم أن البداية ستكون يوم الأحد 1 ربيع الأول 1447 هـ، موضحة أنه من الممكن أن تطرأ بعض التحديثات على تفاصيل الخطة الدراسية والمناهج. هذا وسيعلن عن أية تعديلات مستقبلية عبر القنوات الرسمية، لضمان الشفافية واطّلاع جميع المعنيين بالعملية التعليمية، من طلاب وأولياء أمور ومعلمين، على المستجدات.



وفي ظل هذه المستجدات، وجهت وزارة التعليم دعوة إلى جميع الكوادر التعليمية والإدارية وأولياء الأمور لتكثيف الجهود وتضافرها لدعم الطلاب والطالبات خلال الفترة المتبقية من الفصل الدراسي الثالث. وأكدت الوزارة على أهمية الاستفادة القصوى من كل يوم دراسي لتحقيق أفضل النتائج الأكاديمية الممكنة، بما يسهم في تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تعزيز جودة مخرجات التعليم ودعم بيئات التميز والإبداع في المؤسسات التعليمية.

ما هي أول إجازة مطولة؟