شكرا لقرائتكم خبر عن قلة المعروض ترفع أسعار الفاكهة والخضار في العيد.. وتوقعات بالانخفاض خلال أيام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الفاكهة والخضار بشكل نسبي خلال أيام إجازة عيد الفطر لقلة تواجدها ، حيث كان الناس في ركود عام أيام الإجازة إما لعدم الرغبة أو للسفر، لذلك قلت الكميات وبقيت الأسعار نوعا ما مرتفعة وبقيت كماوكانت عليه في شهر رمضان.

وشهدت أسعار البصل انخفاضًا بنسبة 50% بعد شهر رمضان المبارك، ويتوقع أن يكون هناك تبادل بينه وبين الطماطم، ففي الأيام المقبلة تزداد الحرارة أكثر فيقل تواجد الطماطم في الأسواق.

انخفاض أسعار متوقع وتوقع بائع الفاكهة والخضار محمد أيمن السادة، توفر البضائع في السوق الأيام المقبلة، إذ سوف تكثر البضائع وتنخفض الأسعار أكثر مما هي عليه الآن، فيما توقع أن ترتفع أسعار الطماطم في فترة الصيف، مرجعًا السبب في ذلك إلى قلة وجودها في السوق.

وقال الزبون أيمن عبدالله الداوود: جئنا اليوم إلى سوق الفاكهة والخضار ووجدنا أنجميع الفاكهة والخضار متوفرة ،ولله الحمد الأسعار بدأت تنخفض عن شهر رمضان ولكن لا يزال السعر مرتفع قليلا.



ولفت الزبون جهاد سعيد الملا، إلى ان هناك ركود في فترة العيد، مع قلة توفر البضائع، لأن التجار يعتقدون بأن الناس في ركود وسفر وإجازة، لذلك يحذرون من توفير البضائع بكميات كبيرة.

وقال الزبون عبدالجليل عيسى القصاب: تتوفر البضائع في الأسواق بعد شهر رمضان بكميات قليلة، وفي أيام عيد الفطر المبارك يقل التواجد، ونتوقع في الأسبوع المقبل أن تكثر البضائع فتنخفض الأسعار أكثر.