السعودية | وزير شؤون مجلس الوزراء بمملكة البحرين يلتقي سفير المملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل سعادة وزير شؤون مجلس الوزراء بمملكة البحرين السيد حمد بن فيصل المالكي، في قصر القضيبية، في المنامة، اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين نايف بن بندر السديري، وذلك بمناسبة تعيينه سفيرًا لدى البحرين.

وأكد الوزير أن العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين تستند إلى أساس راسخ من المحبة المتبادلة والروابط المتجذرة في عمق التاريخ، وأنها تزداد نماءً وتطورًا في ظل ما تحظى به من رعاية ودعم من قيادة البلدين، حفظهم الله.

من جانبه، أكد السفير السديري حرصه على تطوير أوجه التعاون والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين.

كما تم خلال اللقاء مناقشة أهم الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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