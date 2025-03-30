44 مليونا لاستيعاب أمطار الـ15م3 في الثانية

كشف وكيل أمانة الأحساء للمشروعات، المهندس عبدالله العتيبي لـ« دوت الخليج »، تنفيذ مشروع جديد يهدف لرفع كفاءة خط تصريف مياه الأمطار D1، بتكلفة 44 مليون ريال، ومدة تنفيذ 18 شهرًا، والمشروع عبارة عن تطوير المصرف القائم لاستيعاب مياه تصريف الأمطار.

الحسابات الهيدروليكية

أبان العتيبي، أن المصرف القائم يصب به ما يقارب 70% من شبكات تصريف مياه الأمطار بالأحساء، وبعد عمل الحسابات الهيدروليكية، وذلك بالتنسيق مع المؤسسة العامة للري، تبين ضرورة عمل التوسعة، مشيرًا إلى أن المشروع، يهدف الي استيعاب مياه الأمطار بكمية 15 متر مكعب في الثانية الواحدة، وتشمل المحطات الواقعة في أحياء، كل: الراشدية، والأندلس، والمعلمين، والنعاثل، والعسيلة، والعويمرية، والفاضلية، والصالحية، بالإضافة إلى المشروعات المستقبلية في مدينة العيون، وجزء من شبكات كل من: العمران، والبطالية، والشقيق، والوزية، والقرين، والجرن والمراح والعواضية.

الأماكن الضيقة

أضاف العتيبي، تم دراسة الأماكن الضيقة، التي تحتاج إلى عمل تطوير، إذ أن المصرف، يمتد طوله 56 كم من المحمدية، ويصب في بحيرة العيون، وتم عمل توسعه للمصرف سابقاً من خلال مشروعات سابقه لطول 12 كيلومترًا، وجاري العمل على تطوير المرحلة الأخيرة من المصرف، لافتًا إلى أن من بين مكونات المشروع، العبارات الصندوقية القائمة بأبعاد مختلفة.

عبارات

- صندوقية (6 أمتار × 1.5 متر)، بطول 1775 مترًا، تصب مباشرة في بحيرة العيون، وجاري العمل بها.

- صندوقية بطول 900 متر، (3 أمتار × 1.5 متر)، أسفل طريق العيون العقير الجديد.

- توسعة بأماكن متفرقة من المصرف عن طريق توسعة القطاع الحالي، لتكبير المصرف مع عمل تكسية لجوانب المصرف بطول 6 آلاف متر طولي.

- تمثل العبارات الصندوقية 80% من المشروع، وجاري العمل بها بالتوازي، ومع انتهاء موسم الأمطار سيتم العمل بالمواقع الأخرى.