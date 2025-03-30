السعودية | وزير الحج والعمرة يهنئ القيادة بمناسبة عيد الفطر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

رفع معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، باسمه ونيابة عن منسوبي وزارة الحج والعمرة ومنظومة خدمة ضيوف الرحمن، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، وللشعب السعودي بمناسبة حلول عيد الفطر.

ونوّه معاليه، بما تُوليه القيادة الحكيمة -أيدها الله- من عناية فائقة بالحرمين الشريفين ورعاية لقاصديهما من ضيوف الرحمن القادمين من مختلف دول العالم خلال شهر رمضان، مبينًا أن وزارة الحج والعمرة عملت خلال الشهر الفضيل على تنفيذ توجيهات القيادة وتحقيق تطلعاتها من خلال توفير سبل الراحة للمعتمرين والزوار.

وأوضح أن الوزارة حرصت على تيسير وسلاسة تجربة العمرة والزيارة، وهو ما تمثل في الأعداد غير المسبوقة من المعتمرين والزوار خلال موسم العمرة، حيث عززت الوزارة حضورها وجهودها التنسيقية والتنظيمية والتوعوية والرقابية في جميع مفاصل رحلة ضيوف الرحمن في كلٍ من مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة، والتمكين من أداء النسك بكل يسر وطمأنينة.

وسأل معاليه المولى -عز وجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء، وأن يديم على قيادتنا الرشيدة -أيدها الله- موفور الصحة والعافية، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على بلادنا بالخير واليمن والبركات أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة.

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