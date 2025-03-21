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شكرا لقرائتكم خبر عن بطول 50 كم.. 200 ألف وجبة إفطار للصائمين بالمسجد الحرام يوميًا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - توزّع الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالمشاركة مع الجهات الخيرية، أكثر من 200 ألف وجبة إفطار صائم يوميًا بالمسجد الحرام.
وأوضحت الهيئة أن عدد العاملين على السفر يبلغ أكثر من 3000، وعدد المتطوعين أكثر من 1000، وسفر الإفطار 3200 بطول إجمالي في اليوم 50 كم.
وتأتي هذه الجهود وفق معايير تنظيمية وصحية تهدف إلى ضمان سلامة القاصدين ومرونة تقديم الخدمة في المواقع المخصصة للإفطار داخل المسجد الحرام وساحاته.
وذلك منذ بداية شهر رمضان المبارك وحتى منتصفه، وذلك في إطار خططها لتنظيم وتوزيع وجبات الإفطار لضيوف الرحمن.
وأوضحت الهيئة أن عدد العاملين على السفر يبلغ أكثر من 3000، وعدد المتطوعين أكثر من 1000، وسفر الإفطار 3200 بطول إجمالي في اليوم 50 كم.
وجبات الإفطار في المسجد الحراموأشارت إلى أن رفع سفر إفطار الصائمين بالمسجد الحرام لا يتجاوز 5 دقائق فقط.
وتأتي هذه الجهود وفق معايير تنظيمية وصحية تهدف إلى ضمان سلامة القاصدين ومرونة تقديم الخدمة في المواقع المخصصة للإفطار داخل المسجد الحرام وساحاته.
10.8 مليون وجبة إفطار للصائمينكانت أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن تقديم أكثر من 10.8 مليون وجبة إفطار للصائمين في المسجد الحرام والمسجد النبوي.
وذلك منذ بداية شهر رمضان المبارك وحتى منتصفه، وذلك في إطار خططها لتنظيم وتوزيع وجبات الإفطار لضيوف الرحمن.