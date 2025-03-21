شكرا لقرائتكم خبر عن بطول 50 كم.. 200 ألف وجبة إفطار للصائمين بالمسجد الحرام يوميًا والان نبدء بالتفاصيل

وجبات الإفطار في المسجد الحرام

10.8 مليون وجبة إفطار للصائمين

الدمام - شريف احمد - توزّع الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالمشاركة مع الجهات الخيرية، أكثر من 200 ألف وجبة إفطار صائم يوميًا بالمسجد الحرام.وأوضحت الهيئة أن عدد العاملين على السفر يبلغ أكثر من 3000، وعدد المتطوعين أكثر من 1000، وسفر الإفطار 3200 بطول إجمالي في اليوم 50 كم.وأشارت إلى أن رفع سفر إفطار الصائمين بالمسجد الحرام لا يتجاوز 5 دقائق فقط.وتأتي هذه الجهود وفق معايير تنظيمية وصحية تهدف إلى ضمان سلامة القاصدين ومرونة تقديم الخدمة في المواقع المخصصة للإفطار داخل المسجد الحرام وساحاته.كانت أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن تقديم أكثر من 10.8 مليون وجبة إفطار للصائمين في المسجد الحرام والمسجد النبوي.وذلك منذ بداية شهر رمضان المبارك وحتى منتصفه، وذلك في إطار خططها لتنظيم وتوزيع وجبات الإفطار لضيوف الرحمن.